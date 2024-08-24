Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan sürücü Mustafa Bostancı (78) kaza yaptı. Sağlık ekibinin kontrolünde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Direksiyon başında fenalaşan 78 yaşındaki sürücü öldü

Olay, öğle saatlerinde Eflani ilçesine bağlı Akçakese köyünde meydana geldi.

Otomobilin sürücüsü Mustafa Bostancı, iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı.

Otomobil, kontrolden çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı'nın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırılırken, ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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