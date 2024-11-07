Direksiyon başında fenalaştı: Trafikte korku dolu anlar

İzmir Yolu Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Osman S. (74) rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, yabancı plakalı bir otomobile ve SUV araca çarptı.



Osman S'nin sürücü koltuğunda hareketsiz kaldığını görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI YAPILDI



Sağlık ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren kalp masajının ardından Osman S'yi, kalp krizi şüphesiyle çevredeki özel bir hastaneye götürdü.



Osman S'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.