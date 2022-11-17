Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Karabük'te 58 yaşındaki Remzi Gökdoğan direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Hastaneye kaldırılan Gökdoğan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

'te direksiyon başında geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi 616 Sokak'ta 54 AHH 211 plakalı otomobili ile ilerleyen Remzi Gökdoğan (58), aracının kontrolünü kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi - 1

Kaldırıma çıkarak durabilen otomobili gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüyü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gökdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...