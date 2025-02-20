Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: 3 araca çarptı

Burdur'da Hilmi K. (72) idaresindeki hafif ticari araç, Güzelleştirme Caddesi'nde seyir halindeyken önce park halindeki iki araca ardından karşı şeritten gelen Emrah D. (42) yönetimindeki otomobile çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hilmi K, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, yapılan müdahale sonucu hayata döndürüldüğü öğrenildi.