Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktordan acı haber

Bartın Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Arif Sururi Durkan (50), otomobiliyle iş yerine giderken fenalaşınca aracı kaldırıma çıktı ve Bartın-Zonguldak yolu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.



İstasyonda çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dr. Arif Sururi Durkan’ın ilk otopsi raporunda direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.