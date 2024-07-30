Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktordan acı haber

Bartın'da Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Arif Sururi Durkan, otomobil kullanırken kalp krizi geçirerek bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki doktor kurtarılamadı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktordan acı haber
Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktordan acı haber - 1

Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Arif Sururi Durkan (50), otomobiliyle iş yerine giderken fenalaşınca aracı kaldırıma çıktı ve Bartın-Zonguldak yolu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.

İstasyonda çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dr. Arif Sururi Durkan’ın ilk otopsi raporunda direksiyon başında geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

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