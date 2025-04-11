Direksiyon başında kalp krizi sonrası feci kaza

Amasya 'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü yaşamını yitirrdiyitirdi.

Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Tepecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yakup Tepecik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve üç çocuk babası Tepecik’in 6 ay önce İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenildi.