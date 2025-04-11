Direksiyon başında kalp krizi sonrası feci kaza

Amasya'da bir sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada karşı yönden gelen araca çarpan Yakup Tepecik isimli sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Direksiyon başında kalp krizi sonrası feci kaza

'da direksiyon başında geçirip kaza yapan sürücü yaşamını yitirrdiyitirdi.

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi Mehmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

Kent merkezine doğru giden Yakup Tepecik’in kontrolünü kaybettiği 05 EL 544 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, otomobile çarptı.

Direksiyon başında kalp krizi sonrası feci kaza - 1 Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından geçirdiği belirlenen Tepecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yakup Tepecik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve üç çocuk babası Tepecik’in 6 ay önce İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenildi.

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