Direksiyon başında kalp krizinden öldü
18.06.2026 03:07
Son Güncelleme: 18.06.2026 03:08
İzmir'de park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 68 yaşındaki sürücünün kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.
İzmir'in Konak ilçesinde 68 yaşındaki Hüseyin Deniz idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi'nde park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen sürücü Hüseyin Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.