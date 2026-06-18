Direksiyon başında kalp krizinden öldü

18.06.2026 03:07

Son Güncelleme: 18.06.2026 03:08

Direksiyon başında kalp krizinden öldü
Anadolu Ajansı
AA
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İzmir'de park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 68 yaşındaki sürücünün kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde 68 yaşındaki Hüseyin Deniz idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi'nde park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen sürücü Hüseyin Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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