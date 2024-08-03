Direksiyon başında uyudu: Otobüse çarparak durabildi

Bolu'da sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobil, aydınlatma direği ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Direksiyon başında uyudu: Otobüse çarparak durabildi

D-100 kara yolunun Bolu geçişi Kasaplar mevkisinde yol üzerinde otomobilin durduğunu fark edenler aracın içini kontrol etti.

Direksiyon başında hareketsiz şekilde bekleyen sürücüyü görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiği esnada hareket eden otomobil, yoldan çıkarak şarampole doğru ilerledi.

YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Yeşil alanda yaklaşık 100 metre giden otomobil, bölgede bulunan otelin otoparkındaki aydınlatma direği ile park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Kaza anında uyanan sürücü araç içinden kendi imkanlarıyla çıkarak ambulansa götürüldü.

Kazada yaralanmadığı belirlenen sürücü Onur K. hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, 156 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Araç ise olay yerinden çekici yardımıyla çıkarıldı.

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