Direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs dehşet saçtı

Fatih Mahallesi Rıza Küçükoğlupaşa Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tekirdağ-İstanbul arasında yolcu taşıyan minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kazada yaralanan iki yolcu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.