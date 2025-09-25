Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak takla attı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında A.B.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından ağaca çarpıp takla attı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte A.O. ve H.B.E. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada aracın kopan tekerleğinin bir ağacın üzerine fırlaması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.