Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçeye girdi

İstanbul Kartal'da ters yönde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Araçta ve evin duvarında hasar oluştu.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçeye girdi

Yunus Mahallesi Yunus Caddesi ile 27 Mayıs Caddesi'nin kesişiminde aracıyla ters yönde ilerleyen kadın sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü kullandığı otomobille 27 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdi.

O sırada bahçede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, araçta ve evin bahçe duvarında hasar oluştu.

Kazaya karışan araç çevredeki vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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