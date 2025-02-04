Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu

Kaza, Ankara yolu 2. Cadde'de meydana geldi.

M.Ç. iaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye uçtu. Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.