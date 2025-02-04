Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye uçtu

Kaza, Ankara yolu 2. Cadde'de meydana geldi.

M.Ç. iaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye uçtu. Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yunanistan'da deprem alarmı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...