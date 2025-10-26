Direksiyon hakimiyetini kaybetip 8 araca çarptı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan TIR, park halindeki 8 araca çarptı.
Gündoğdu Mahallesi Devlet Hastanesi çevre yolunda Y.A.'nın (29) kullandığı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobil ve 4 traktöre çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından sürücü Y.A. kendi imkanlarıyla Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bilgi verdi.
Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
