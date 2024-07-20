Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kayalığa çarptı! 3 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayalığa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kayalığa çarptı! 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde seyir halindeki 47 MA 3904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalığa çarparak durabildi. Kazada A.H., İ.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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