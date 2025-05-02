Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ormana uçtu: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da orman uçan cipin sürücünün hayatını kaybettiği olayda ikisi çocuk üç kişi de yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana uçan cipin sürücüsü öldü. Kazada iki çocuk 3 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mezit Boğazı'nda meydana geldi.
İnegöl'den Bozüyük istikametine giden cip, sürücüsü Savaş Büyükkaya'nın (46) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormana uçtu.
Sürücü Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki Gülşah E. (33), Maya B. (8) ve Melisa B. (6) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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