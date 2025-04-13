Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı

İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil diğer araçların da birbirine vurmasına neden oldu.

BEŞ ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, beş araçta maddi hasar meydana geldi.

BİR KİŞİ SON ANDA KURTURULDU

Öte yandan kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu.