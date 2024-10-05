Direksiyondaki çocuğu görenler hemen telefona sarıldı

Gaziantep’te 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk otomobili sürerek trafikte ilerledi.

Direksiyondaki çocuğu görenler hemen telefona sarıldı

Olay, ’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte ilerleyen bir sürücü yanındaki otomobili 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun kullandığını görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Çocuğun yanında oturan adam ise kayıt alındığını fark ederek sürücüye saldırmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun yanındaki adam, hızlıca sürücü koltuğuna geçti.

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