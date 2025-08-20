Direkte akıma kapılan işçi 7 gün sonra öldü

Şanlıurfa’da, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılarak metrelerce yüksekten düşen 41 yaşındaki elektrikçi Kadir Kayış tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Ağustos'ta Eyyübiye ilçesinde meydana geldi.

Güvenlik tedbirlerini almadan direğe tırmanan 41 yaşındaki Kadir Kayış, açıktaki kabloya temas edince akıma kapıldı.

Metrelerce yüksekten beton zemine düşen ve ağır yaralanan Kayış, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye Kadir Kayış, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

