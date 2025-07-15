Direnişin kilit ismi... Mustafa Çalışkan'ın gözünden 15 Temmuz darbe gecesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, girişimin gerçekleştiği gece İstanbul’da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Çalışkan, yaşananların her anına tanıklık ederken sabaha kadar çatışmanın içindeydi.



"Polislerin zorla silahının alındığını söylendi. O sırada olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm." diye açıklamalarda bulunan Çalışkan, "Odamda ceketimi giyerken şu talimatı verdim; 'Hem telefonla hem telsizle hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse silahını kullanacak.' Bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık. 27 farklı noktada çatışma ortamı oldu İstanbul'da." dedi.

ÖLÜM EMRİ VERDİ



Çalışkan, Atatürk Havalimanı ve kulesi abluka altında alındığında ölüm emri verdiğini söyleyerek darbecilerden kurtardıklarını anlatıp "Kendi kendime bu emirleri verirken yarın sabah ya kahraman olursun ya da kurşuna dizilirsin Mustafa diye kendi kendime konuştum." ifadelerini kullandı.



Çalışkanın vurulan iki korumasından biri olay yerinde şehit olurken "Onlarca sivil gözlerimin önünde şehit oldu. Bunlar abartmak değil ama bir vatan savunmasıydı." dedi.