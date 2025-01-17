Dirensiyon başında rahatsızlandı: Bariyerlere çarparak ilerledi

Ankara'da aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, önündeki araçlara ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dirensiyon başında rahatsızlandı: Bariyerlere çarparak ilerledi

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybederek önce önündeki araçlara, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bir süre bariyerlere çarparak ilerleyen sürücünün o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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