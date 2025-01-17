Dirensiyon başında rahatsızlandı: Bariyerlere çarparak ilerledi

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybederek önce önündeki araçlara, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Bir süre bariyerlere çarparak ilerleyen sürücünün o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.