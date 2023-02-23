Diri fayların tehlikesi devam ediyor | "500'e yakın diri fay var, 6-7 büyüklüğünde deprem üretir"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 500'e yakın diri fayın olduğunu belirtilirken bu fayların 6 ila 7 büyüklüğünde deprem üretebileceği bildirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan, 21 Şubat'ta ise Hatay'ın Defne ilçesi olan depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin Türkiye için milat kabul edilmesi gerektiğini belirten Demirbaş, felaketlerin önceden beklendiğini ancak zamanının tespitinin mümkün olmadığını aktardı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bunun temelinde diri fay hatlarının yattığını belirten Demirbaş, "Diri fay her zaman deprem üretebilecek ve tedbir almadığımızda yıkıcı sonuçları olabilecek fay demektir. 'Diri faydan kaçalım.' derken ancak belirli bir bantta kaçabilirsiniz." diye konuştu.



"DİRİ FAYLARIN YANINDA EKSTRA GÖMÜLÜ BİRÇOK DİRİ FAY DA OLABİLİR"



Demirbaş, ana faylar dışındaki bazı fayların da zamanla deprem üreterek enerji boşalmasına sebep olabileceğini belirtti.

