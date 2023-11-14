Diş çekimi sonrası ölüm iddiası

Bursa'da 5 yaşındaki bir çocuk, dişi çekildikten 3 gün sonra hayatını kaybetti.
10 Kasım Cuma günü, ailesi 5 yaşındaki Deniz Sönmez'i diş ağırısı şikayetiyle bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götürdü.
Çocuğa 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı. Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz’in ateşi yükseldi.
Su isteyen Deniz’e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı. Anne Elena Sönmez, 3 kez doktor çağırmaların rağmen, ateş düşürücü yazılarak ambulans taleplerine olumsuz yanıt verildiğini iddia etti.
Sonrasında Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu.
Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz’in durumu ciddileşti.
Entube edilen minik Deniz’in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Deniz, babasının köyü olan Keles ilçesi Sarıyar Mahallesi’nde bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda ihmal olduğunu belirterek şikayetçi olan aile, otopsi sonucunu bekliyor.
Diş kliniği yetkilisi ise otopsi raporunun beklendiğini ihmal varsa savcılığın gereğini yapacağını söyledi.
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