Diş çekimi sonrası ölüm iddiası

Sonrasında Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu.



Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz’in durumu ciddileşti.



Entube edilen minik Deniz’in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetti.



GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Deniz, babasının köyü olan Keles ilçesi Sarıyar Mahallesi’nde bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda ihmal olduğunu belirterek şikayetçi olan aile, otopsi sonucunu bekliyor.



Diş kliniği yetkilisi ise otopsi raporunun beklendiğini ihmal varsa savcılığın gereğini yapacağını söyledi.