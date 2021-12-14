Sakarya'da diş hekimi corona virüse yenildi

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli Veysel Erdem Uzun, yaklaşık 1 ay önce corona virüs teşhisi konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Yoğun bakımda tedavi gören Veysel Erdem Uzun, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Evli, 3 çocuk babası Uzun için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenledi.



Meslektaşları ve sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşarken, dualar okunarak cenaze namazı kılındı.



Uzun’un cenazesi daha sonra İstanbul’a götürüldü. Uzun’un cenazesi bugün İstanbul Seyrantepe Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.