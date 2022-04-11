Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı

Konya'da, diş hekimi Sibel Ö. ile hasta Ali B. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Bağcı, bıçaklanarak yaralandı.

Haberler - DHA 11.04.2022 - 15:56

Diş hekimi ile hastayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı

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'da bir kişi, diş hekimi ile hasta arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi.

Diş hekimi Sibel Ö. ile hastası Ali B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Klinikteki sesleri duyarak içeri giren Mustafa Bağcı ise ayırmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada Ali B., elindeki bıçakla Bağcı'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Bağcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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