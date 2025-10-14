Diş hekiminden gizli kamera tuzağı: Gizlice kaydedip sosyal medyada paylaştı, 400 video var!

Görüntülerinin, yüzü açık şekilde bir sosyal medya hesabında paylaşıldığını gören bir kadın, durumu Diş Hekimleri Odası'na bildirdi.

Muğla'da bir diş hekimi, kiraya verdiği villa ve kliniğine yerleştirdiği gizli kamera sistemiyle 400'den fazla mahrem görüntü kaydedip, bunları sosyal medya hesabında paylaştı.

E.Ö., eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.Ö., eşine boşanma davası da açtı.

E.Ö. ayrıca, diş hekimi eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de şikayette bulundu.

Kiraya verdiği villa ve kliniğinde kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan diş hekimi, hesabının kapatılması üzerine yeni hesaplar açıp paylaşımlarına devam etti.

HEM VİLLADA HEM KLİNİKTE GİZLİCE KAYDETMİŞ

E.Ö.'nün avukatı, görüntülerin klinik ve İ.Ö.'nün kiraya verdiği villaya kurulan gizli kamera sistemiyle kaydedildiğini anlattı.

"Yaklaşık 400'ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir." diyen avukat Buket Gökmen Dinçer, "Görsellerin bir kısmı pornografik, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir." diye konuştu.

HESABI KAPATILINCA BAŞKA HESAPLAR DA AÇMIŞ



Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, "Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı." dedi.

Avukat Dinçer şöyle devam etti:

"- Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi.

- Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak.

Davayı müvekkilin eşi başlatmış, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürerek suçu inkar etmiştir."