Diş hekiminden gizli kamera tuzağı: Gizlice kaydedip sosyal medyada paylaştı, 400 video var!
Fethiye'de bir diş hekimi, kiraya verdiği villada kalanlar ile kliniğine gelen hastaların mahrem görüntülerini gizlice kaydetti. Olay görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kadının, diş hekiminin eşine ulaşmasıyla ortaya çıktı.
Muğla'da bir diş hekimi, kiraya verdiği villa ve kliniğine yerleştirdiği gizli kamera sistemiyle 400'den fazla mahrem görüntü kaydedip, bunları sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerinin, yüzü açık şekilde bir sosyal medya hesabında paylaşıldığını gören bir kadın, durumu Diş Hekimleri Odası'na bildirdi.
Kadının şikayeti üzerine, diş hekimi İ.Ö.'ye ait olduğu belirlenen gizli sosyal medya hesabı kapatıldı.
Görüntüleri paylaşan mağdur kadın, durumu diş hekiminin eşi E.Ö.'ye Facebook üzerinden bildirdi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Durumu öğrenen E.Ö., paylaşımlara ait görüntüleri delil olarak savcılığa sunup, suç duyurusunda bulundu.
HASTALARIN MAHREM GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞ
E.Ö. ayrıca, diş hekimi eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de şikayette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
E.Ö., eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.Ö., eşine boşanma davası da açtı.
HEM VİLLADA HEM KLİNİKTE GİZLİCE KAYDETMİŞ
E.Ö.'nün avukatı, görüntülerin klinik ve İ.Ö.'nün kiraya verdiği villaya kurulan gizli kamera sistemiyle kaydedildiğini anlattı.
"Yaklaşık 400'ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir." diyen avukat Buket Gökmen Dinçer, "Görsellerin bir kısmı pornografik, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir." diye konuştu.
HESABI KAPATILINCA BAŞKA HESAPLAR DA AÇMIŞ
Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, "Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı." dedi.
Avukat Dinçer şöyle devam etti:
"- Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi.
- Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak.
Davayı müvekkilin eşi başlatmış, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürerek suçu inkar etmiştir."
