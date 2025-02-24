Diş hekimine kabusu yaşattı: Sahte kimlikli Abuzer sürekli aynı yalanı söyleyince yakayı ele verdi
İstanbul’da yaşayan G.K. isimli bir diş hekimi, sahte kimlik kullanıp, kendisini bekar olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldı. Süreç tam 8 yıl sürdü. Birlikte yaşamaya başlayan çift, bir süre sonra evlilik planları yapmaya başladı. Ancak G.K. isimli kadın, Abuzer G. isimli adamın, sürekli olarak “Yurt dışına gidiyorum.” deyip, nikah günü almamasıyla şüphelendi. Ve gerçek de tam burada ortaya çıktı. Abuzer G.’nin 15 yıllık evli olduğu, genç kadını haberi olmadan iki şirkete ortak ettiği belirlendi. Dosya şimdi savcılıkta.
İstanbul’da yaşayan G.K. isimli bir diş hekimi, sahte kimlik kullanıp kendisini bekar olarak tanıtan Abuzer G. tarafından dolandırıldı.
Olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıktı.
Diş hekimi G.K., medikal malzeme satışı yapan Abuzer G. ile 2016 yılında tanıştı. Abuzer G. bu süreçte, G.K.’ye bekar olduğunu söyledi. Bir süre görüşen ikili, sonraki süreçte yakınlaşmaya başladı.
MÜSTAKBEL KAYINVALİDEYE SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ
Halk TV’nin haberine göre; ilişkileri ilerleyen ikili, bir süre sonra evlilik planı yapmaya başladı. Diş hekimi G.K., evleneceğini düşündüğü Abuzer G. ile ailesini tanıştırdı.
Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkili bekar olduğuna ikna etmek için müvekkile ve annesine sahte kimlik ibraz ederek müvekkili ve ailesini hile ile kandırmıştır.” ifadesine yer verildi.
KARTLI İŞLEMLERİ KENDİ POS CİHAZINDAN ÇEKTİRDİ
Hem diş hekimi G.K. hem de ailesinin güvenini kazanan Abuzer G., bir süre sonra genç diş hekiminin İstanbul’da açtığı kliniğe yerleşmeye başladı.
Bu durum, G.K.’nin suç duyurusu dilekçesinde şöyle anlatıldı:
“Müstakbel eşi adayı olacağı düşüncesiyle duyduğu güven nedeniyle müvekkilin bu iş yerinden elde ettiği gelirlere müvekkili kandırarak el koymuştur. Müvekkilin iş yerinin nakit gelirini müvekkilin iyi niyetini suistimal ederek elde etmiştir.”
Abuzer G. bununla da yetinmedi. Kliniğe yapılan kartlı ödemeleri, kendisine ait şirketin POS cihazı üzerinden çektirdi.
10 YILDIR EVLİYMİŞ
Süreç devam ederken G.K. ile Abuzer G. aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak sık sık “Yurt dışına gidiyorum.” deyip nikah başvurusunu erteleyen Abuzer G., genç kadının bir süre sonra şüphelenmesine neden oldu.
Gerçek ise işte tam da bu süreçte ortaya çıktı. Genç diş hekimine evlenme vaadinde bulunan Abuzer G.’nin 2010 yılında evlendiği ve bir çocuk babası olduğu anlaşıldı. 15 yıldır D.G. ile evli olan adamın, 12 Şubat günü anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.
HABERİ OLMADAN İKİ ŞİRKETE ORTAK ETMİŞ
Ortaya çıkan gerçekler bununla da sınırlı kalmadı. Abuzer G.’nin genç kadını haberi olmadan iki şirkete ortak ettiği de ortaya çıktı.
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