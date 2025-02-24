Diş hekimine kabusu yaşattı: Sahte kimlikli Abuzer sürekli aynı yalanı söyleyince yakayı ele verdi

İstanbul’da yaşayan G.K. isimli bir diş hekimi, sahte kimlik kullanıp kendisini bekar olarak tanıtan Abuzer G. tarafından dolandırıldı.



Olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuyla ortaya çıktı.



Diş hekimi G.K., medikal malzeme satışı yapan Abuzer G. ile 2016 yılında tanıştı. Abuzer G. bu süreçte, G.K.’ye bekar olduğunu söyledi. Bir süre görüşen ikili, sonraki süreçte yakınlaşmaya başladı.



MÜSTAKBEL KAYINVALİDEYE SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ



Halk TV’nin haberine göre; ilişkileri ilerleyen ikili, bir süre sonra evlilik planı yapmaya başladı. Diş hekimi G.K., evleneceğini düşündüğü Abuzer G. ile ailesini tanıştırdı.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkili bekar olduğuna ikna etmek için müvekkile ve annesine sahte kimlik ibraz ederek müvekkili ve ailesini hile ile kandırmıştır.” ifadesine yer verildi.