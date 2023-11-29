Diş hekiminin şüpheli ölümü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde saat 08.30 sıralarında diş hekimi Mahmut Perşembe, aracının yanında ölü bulundu.
Yolda doktoru yerde hareketsiz gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı diş hekiminin hayatını kaybettiği belirlendi.
Doktorun şüpheli ölümü nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.
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