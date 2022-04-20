Diş tedavisi sonrası hayatını kaybetti

Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem Arin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



24 yaşındaki İrem Arin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti.



Tedaviden çıkan genç kız, sokakta bir arkadaşıyla yürürken aniden yere yığıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.



Arin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak.

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