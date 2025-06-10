Dışarıdan iş yeri, içerisi bambaşka! Üstü cephanelik, alt katı ise kumarhane çıktı
Adana'da bir iş yerine baskın yapan polis ekipleri, iş yerinde cephanelik buldu. Bodrum kata inen ekipler, burada da kumarhane olduğunu belirledi. Beş kişi tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'ndaki inşaat malzemesi satılan iş yerine kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.
ALTI KUMARHANE, ÜSTÜ CEPHANELİK
Ekipler, iş yerinin giriş katındaki yönetici odasında yaptıkları aramada, koltuk, masa ve asma tavana gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İş yerinin bodrum katına inen ekipler, burada üç ayrı bölümde kumar oynandığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bunun üzerine iş yerindeki şüpheliler Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20) ve yeğeni Salih P. (29) ile arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) gözaltına alındı. Ekipler, iş yeri sahibi Abdullah G'yi (36) de evinde yakaladı.
Abdullah G'nin kumar oynatmaktan emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah G, Cabbar P, Abdülkadir P, Turan K. ve Birkan K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
İş yerinde koltuk, masa ve asma tavana gizlenen silahların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.
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