Dışarıdan iş yeri, içerisi bambaşka! Üstü cephanelik, alt katı ise kumarhane çıktı

Ekipler, iş yerinin giriş katındaki yönetici odasında yaptıkları aramada, koltuk, masa ve asma tavana gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'ndaki inşaat malzemesi satılan iş yerine kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi

İş yerinin bodrum katına inen ekipler, burada üç ayrı bölümde kumar oynandığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine iş yerindeki şüpheliler Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20) ve yeğeni Salih P. (29) ile arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) gözaltına alındı. Ekipler, iş yeri sahibi Abdullah G'yi (36) de evinde yakaladı.