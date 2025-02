Dişçi cinayetinde yasak aşk ve  dolandırıcılık iddiası: İki çocuğumun babası!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan 49 yaşındaki Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı.



Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.



10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPMIŞLAR



Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.



M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü.



Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.