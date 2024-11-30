Türkiye 'de Discord 'a erişim, platformda ciddi suç unsurları taşıyan içeriklerin yayılmasının ardından engellenmişti. Adalet Bakanı ve BTK'nın açıklamalarına göre, özellikle çocuk istismarı, dini değerlere hakaret ve nefret söylemi gibi suçlara karışan bazı gruplar tespit edilmiş ve bu durum üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, 5651 sayılı kanun çerçevesinde Discord 'a erişim engeli getirilmişti. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord Türkiye'de açılacak mı? DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK? Talepte, Discord'un, çocukların istismarına neden olan, şiddeti teşvik edici ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bir platform olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Karar hakim kararıyla kaldırılabilecek Söz konusu mahkeme kararının BTK'ye iletilmesinin ardından, Kurum Başkanı tarafından Discord uygulaması Türkiye'den erişime kapatıldı. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde, 5 Ekim'de "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalı üzerinden özellikle yaşı küçük çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta yayınladıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Yapılan incelemelerde, çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve müstehcenlik içeren çok sayıda içeriğin Discord kanalında paylaşıldığının anlaşıldığı vurgulandı.



Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemlerine başlandığı ifade edilen talepte, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından gönderilen rapora dikkati çekildi. Raporda, "Bu tür grupların, çocukların ve gençlerin cinsel kimliklerini şekillendirme süreçlerini manipüle ederek kimlik kargaşasını pekiştirebildiği ve topluma karşı bir başkaldırı sembolü olarak ayrıca bu mecralarda şantaj ve izleme sayılarıyla gelir elde ettikleri, kolay para kazanmanın yolunu bulmaları sebebiyle satanizmi cazip gösterdiği görülmüştür." tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.