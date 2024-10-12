Discord operasyonları sürüyor: “Haha” ve “C31K” isimli grup yöneticilerine tutuklama

Discord isimli uygulamadaki suç içerikli paylaşımlara ilişkin emniyet güçlerinin operasyonları sürüyor. Halkı yanıltıcı şekilde yayın ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen “Haha” isimli grubun kurucuları olan üç şüpheli yakalandı.

Ankara’da bulunan T.D., İstanbul’da bulunan F.T. ve Konya’da bulunan M.Ö. tutuklandı.



Ayrıca “C31K” isimli grubun yöneticilerinden olan E.G., Tokat’ta tutuklanırken, İstanbul’da bulunan A.T. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.



Discord üzerinden bir çocuğun kendisine kolonya döktürülüp yaktırılmasına dair paylaşımda adı geçen ve gözaltına alınan Ö.P. ise tutuklandı.