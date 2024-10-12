Discord operasyonları sürüyor: “Haha” ve “C31K” isimli grup yöneticilerine tutuklama
Erişim engeli getirilen Discord üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Uygulamadaki “Haha” ve “C31K” isimli sunucuların kurucusu oldukları belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Discord isimli uygulamadaki suç içerikli paylaşımlara ilişkin emniyet güçlerinin operasyonları sürüyor.
Halkı yanıltıcı şekilde yayın ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen “Haha” isimli grubun kurucuları olan üç şüpheli yakalandı.
Ankara’da bulunan T.D., İstanbul’da bulunan F.T. ve Konya’da bulunan M.Ö. tutuklandı.
Ayrıca “C31K” isimli grubun yöneticilerinden olan E.G., Tokat’ta tutuklanırken, İstanbul’da bulunan A.T. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.
Discord üzerinden bir çocuğun kendisine kolonya döktürülüp yaktırılmasına dair paylaşımda adı geçen ve gözaltına alınan Ö.P. ise tutuklandı.
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