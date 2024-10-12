Discord operasyonları sürüyor: “Haha” ve “C31K” isimli grup yöneticilerine tutuklama

Erişim engeli getirilen Discord üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Uygulamadaki “Haha” ve “C31K” isimli sunucuların kurucusu oldukları belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Discord operasyonları sürüyor: “Haha” ve “C31K” isimli grup yöneticilerine tutuklama

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

isimli uygulamadaki suç içerikli paylaşımlara ilişkin emniyet güçlerinin operasyonları sürüyor.

Halkı yanıltıcı şekilde yayın ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen “Haha” isimli grubun kurucuları olan üç şüpheli yakalandı.

Discord'ta şantaj soruşturması: Bir kişi daha tutuklandı

Discord'ta şantaj soruşturması: Bir kişi daha tutuklandı

Haberi Görüntüle

Ankara’da bulunan T.D., İstanbul’da bulunan F.T. ve Konya’da bulunan M.Ö. tutuklandı.

Ayrıca “C31K” isimli grubun yöneticilerinden olan E.G., Tokat’ta tutuklanırken, İstanbul’da bulunan A.T. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

üzerinden bir çocuğun kendisine kolonya döktürülüp yaktırılmasına dair paylaşımda adı geçen ve gözaltına alınan Ö.P. ise tutuklandı.

Öne Çıkan Video

Domuz eti tartışması: Köfteci Yusuf resmen Bakanlık listesine girdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...