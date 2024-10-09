Discord'a erişim engeli: "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik"

Tartışmaların odağındaki "Discord" isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.



Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

DİJİTAL PLATFORMLARA İÇERİK UYARISI

Erişim engeli kararı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sosyal medya ve ağ sağlayıcılara içerik uyarısı geldi.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını hatırlattı.



Söz konusu soruşturmalar kapsamındaki içerikleri kaldırmayan ve yargı kararlarına uymayan sosyal ağ sağlayıcıları ile internet sayfalarına karşı para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımlarının kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Tunç, "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur." dedi.



Gençleri ve çocukları zehirlemeye yönelik girişimlere asla müsade edilmeyeceğini de belirten Tunç, "Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

