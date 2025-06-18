Dışişleri Bakan Fidan, Irak ve Ürdünlü bakanlarla İsrail-İran savaşını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.

Fidan ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle de telefonda konuştu.



Görüşmede, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.