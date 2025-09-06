Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı.

Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 üniversiteye yeni rektör atandı.



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi,

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.



Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

