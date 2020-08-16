Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı" ifadesine yer verildi.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMLARI ANLATTIK

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ndeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele aldık. Harita üzerinde Doğu Akdeniz'de hem Kıbrıs ekseninde hem genel anlamda neler olduğunu, Türkiye'nin attığı adımları anlattık. Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Elbette biz diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, Biden'ın ifadelerinin haddini aştığına dikkati çekerek, Joe Biden'ın kullandığı kelimelerin de çok ilginç olduğunu vurguladı.



Biden'ın iki kez altını çizerek, "Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten" bahsettiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim." ifadesini kullandı.

"CAHİLCE YAPILMIŞ HADDİNİ AŞAN BİR AÇIKLAMA"



Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama" diye konuştu.



Türkiye'de seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlendiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla, hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez" şeklinde konuştu.

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söylemişti.



Çavuşoğlu ise İsviçre'de yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki tüm meselelerin diyalogla, barışçıl yoldan çözülmesinden yana olduğunun altını çizmişti.

