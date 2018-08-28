Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'da, mevkidaşı Linas Linkevicius ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''(ABD heyetinin Türkiye temasları) Kongre üyelerinin de Türkiye'ye gelmesi önemli. İlişkilerin güçlenmesi için çalışan kongre üyeleri var. Her şeye rağmen diyalog olması önemli.

''FETÖ, LİTVANYA'DA TATAR TOPLUMUNU BÖLMEYE ÇALIŞIYOR''

FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var. FETÖ, Litvanya'da da Tatar toplumunu bölmeye zehirlemeye çalışıyor. Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım.

''ŞU ANDA ACİL HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR''

Şu anda acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Başta ABD olmak üzere almak istedim bu ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de acil ihtiyacım var. Şu anda acil ihtiyacımı karşılayacak müttefiğim yok maalesef.

''KOVBOY FİLMİNDE OLDUĞU GİBİ 'BEN HER İSTEDİĞİMİ YAPARIM' DERSE...''

F-35'in ortağıyız zaten. Ben istedim Türkiye çıkar. Kovboy filminde olduğu gibi 'ben her istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur. (ABD'nin yaptırımları) Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz. Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir.''