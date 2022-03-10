Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir görüşmeden mucize beklenmemeli

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da gerçekleştirilen üçlü formattaki Rusya, Ukrayna ve Türkiye görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Ukrayna'da akan kanın durdurulması için çalışıyoruz. Tarafları bir araya getirmek ve uzlaştırmaya çalışıyoruz.

İki taraf da görüşmenin Türkiye'de olmasını istedi. Türkiye ev sahipliğinin yanı sıra aynı zamanda kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor.

SÜRDÜREBİLİR ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR

Öncelikle sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerekiyor.

Öncelikle Mairupol'den bir insani koridora ihtiyaç var. Sonuç olarak bu toplantı çatışmaların başlamasından bu yana ilk üst düzey toplantı olma niteliğini taşıyor. Görüşmeden bir mucize beklenmemeli. Bu toplantının özellikle liderler düzeyinde yapılaması da gündeme geldi. Ukrayna tarafı Zelenski'nin böyle bir görüşmeye hazır olduğu, Putin'in de prensip olarak buna karşı olmadığı belirtildi.

SON DERECE MEDENİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Görüşmede herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Son derece medeni bir görüşme gerçekleşti. Bir az önce konuşmamda da söyledim. Belarus'taki müzakerelerde yer alan iki arkadaşımız da vardı. Bakanlar düzeyinde yapılan bir toplantıda önemli kararlar alınmasını zaten beklemiyordu. Bazı önemli kararların liderler düzeyinde alınmadı gerekiyor. Tabi siyasi düzeydeki ve liderler düzeyindeki toplantılar için müzakerelerde teknik düzeyde gelişmeler olması gerekiyor.

SON KARARI LİDERLER VERECEK

Dışişleri bakanları düzeyinde çatışmalardan bu yana ilk toplantıydı. Böyle bir başlangıcın yapılması gerekiyordu. Son kararı liderler verecek.

Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve liderler düzeyinde bir görüşmeye engel olmaması halinde gelecekte bu tür toplantılar daha sık gerçekleşecektir.

NAT0'ya yönelik ya da belirli bir tarafa yönelik hissiyatlar belli. Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık bir politika izlenmesine dair fikirler var. Ukrayna Türkiye'de dahil olmak üzere bazı ülkelerin garantör rol üstlenmelerini istedi. Kuleba da bunu bugün dile getirdi."