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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
BM'nin PKK ile üyelerin bilgisi dışında anlaşma imzalamasına değinen Çavuşoğlu, "Yazılı tepkimizi ilettik. BM'nin bu tür terör örgütleriyle işbirliği içinde olmaması gerekiyor" dedi.
Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırılarla ilgili Rusya'ya bir çağrıda bulundu ve "Rrejimi kontrol altında tutmaları gererkiyor" diye konuştu.
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin göçmen barınma merkezini vurmasıyla ilgili Çavuşoğlu, "Hafter'in insani hassasiyeti yok. Çok acımasız şekilde kendi halkına da saldırıyor" ifadelerini kullandı.