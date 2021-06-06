Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşının daveti üzerine Paris'e gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine Fransa'ya gitti.

NTV Haber 06.06.2021 - 19:06

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşının daveti üzerine Paris'e gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Paris'e gitti. 

Çavuşoğlu ziyaretini, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

Bakan mesajında, "İkili ilişkilerimizi, AB’yle işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Paris'teyiz" yazdı.

Bakan Çavuşoğlu mesajı Fransızca olarak da paylaştı. Ankara-Paris hattında Doğu Akdeniz ve Libya başlıklarında uzun süredir gerilim yaşanıyor.

Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde bu iki başlığın da ele alınması bekleniyor.

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