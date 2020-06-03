Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter bu savaşı kazanamaz

Anadolu Ajansı 03.06.2020 - 10:28 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''(Libya'da) Hafter bu savaşı kazanamaz" dedi.
ABD'DE SİYAHİ VATANDAŞIN POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ
Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesi konusunda da "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" diye konuştu.
DOĞU AKDENİZ KONUSU
Doğu Akdeniz konusunda da değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" ifadesini kullandı.
AYASOFYA AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" şeklinde konuştu.