Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter bu savaşı kazanamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''(Libya'da) Hafter bu savaşı kazanamaz" dedi.

ABD'DE SİYAHİ VATANDAŞIN POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ



Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesi konusunda da "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

Doğu Akdeniz konusunda da değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" ifadesini kullandı.



AYASOFYA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir" şeklinde konuştu.

