Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. İki ismin, Erdoğan-Putin buluşması öncesi konuları değerlendirdiği öğrenildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 01.03.2020 - 16:08 | Son Güncelleme : 01.03.2020 - 16:34

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

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