Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın ayrıntılarını değerlendirip, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini belirtti.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye 5 gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya varmıştır mutabakat sağlamıştır. Siyasi başarı olarak da tarihe geçmiştir. İki ülke ile iki mutabakatın sağlanması önemlidir. Teröre karşı harekat başlattık. Burada da tepkiler olmuştu ama bu süreçte hepsinden daha fazla tepkiler oldu.

''BÜYÜK BİR OYUNU BOZDUK''

Büyük bir oyunu bozduğumuz için kurulacak terör devletini engellediğimiz için bu tepkile gelmeye başladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabullenmiştir. Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar. YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına gönderilecek.

''TERÖRİSTLER 150 SAATTE SINIRIN 30 KİLOMETRE ALTINA ÇEKİLECEK''

Teröristler 150 saatte sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Kobani'den Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir tek istisnası var Kamışlı şehri rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmememiz bakımından ortak devriye konusunda Kamışlı'yı hariç tuttuk. Bu bölgeden de YPG'lilerin çekilmeyeceği anlamına gelmez.

''TERÖR DEVLETİNİN KURULMASI ENGELLENDİ''

Münbiç ve Tel Rıfat'tan da YPG'liler tamamen çıkarılacak. Bu harekat ve çalışmalar teröristlerin kurmak istediği terör devletinin önüne geçmiştir engellenmiştir. Göçmenlerin evlerine dönme konusunda önemli bir adım atılmış oluyor. Önemli olan bu teröristlerin çıkmasıydı. Güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Güvenli bölgede demografik mühendislikler sona ermiş olacak.''