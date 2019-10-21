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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da, TRT World Forum'da konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık. Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. Operasyona başlar başlamaz herkese, BM'ye NATO'ya Avrupa Konseyi'ne İran rejimine Araplara AB büyükelçilerine bilgi verdik. Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.

''KÜRTLER BİZİM DÜŞMANIMIZ DEĞİL''

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Bizim Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Biz Kürtlere karşı değiliz terör örgütüne karşıyız. YPG Kürtleri temsil etmiyor. Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Bizim Suriye'deki demografiyi değiştirme gibi bir amacımız yok.''