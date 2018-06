Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı Caddesi'nde partisinin seçim ofisinin açılış törenine katıldı. Konfeti ve meşalelerle partililer ve Antalyaspor taraftarlarınca karşılanan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki hafta önce sahaya indiklerini ve Antalya'nın her yerinde koşturduklarını söyledi.



Partisinden mahalle başkanlarına, belediye başkanlarına kadar herkesin gece gündüz çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, kendisini yalnız bırakmayan, Ankara'ya güçlü şekilde gönderen vatandaşlara teşekkür etti.



Destek verenleri mahçup etmemek için gece gündüz çalıştıklarını, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını bildiren Çavuşoğlu, yarın Washington'a gideceğini anlattı.



Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Orada ABD Dışişleri Bakanı ile sınırımızın hemen ötesindeki teröristleri oralardan atmak için bir çalışma yapacağız, müzakere edeceğiz. Bir yol haritasıyla Suriye'nin topraklarını da terörden arındırılmış bir şekilde istikrara kavuşturacağız. Bayramın birinci günü Çin'de olacağız. Çin de bizim için önemli bir ülke ve ilişkilerimizi sürekli güçlendirdiğimiz bir ülke. Onun dışında hep burada olacağız, Antalya'da sizlerle beraber olacağız. Teşkilattaki arkadaşlarımız kadar bize destek veren sizlerle çalışmaya devam edeceğiz."



Hükümet olarak 16 yılda çok hizmetler yaptıklarını bildiren Çavuşoğlu, Antalya'ya gelecek yıllarda hangi yatırımları yapacaklarını ortaya koyduklarını belirtti.



"TÜRKİYE'DE ŞAHLANIŞ BAŞLAYACAK"



Çavuşoğlu, Türkiye'de de 16 yılda hayal edilemeyenleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, son yıllarda dünyada gerçekleştiren 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin yaptığını anlattı.



Türkiye ve gelecek vizyonlarını halka sunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"İnşallah, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de şahlanış başlayacak. Bugüne kadar yaptıklarımızı hep söylüyorum, sağlam bir temeldi. Bu temel üzerinde Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Adaylar ortada, kim vizyon koyuyor, kimin hedefi var, kimin projesi var? Kim yapmayı, kim yıkmayı taahhüt ediyor? Kim yatırımları devam ettirecek, kim yatırımları durduracak? Halkın huzurunda bunları söylüyorlar. Halkımız da gerçekleri görüyor. Türkiye'yi gelecek hedeflerine kim taşıyabilir kim taşıyamaz halkımız bunu biliyor. Bizden, Recep Tayyip Erdoğan ve onun çalışma arkadaşlarından başka 2023 vizyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili bir proje ortaya koyan var mı? 'Antalyamız için şuraya bir çeşme yapacağız' diye bir taahhütte bulunan var mı? Çünkü bunların böyle bir derdi yok. 'Hazır olanı yiyelim, var olanları yıkalım, yok edelim, varalım gidelim.' O yüzden herkese bunu anlatmamız lazım."



Çavuşoğlu, 24 Haziran'a kadar ulaşmadık dost, telefon açmadık arkadaş bırakılmamasını isteyerek, tüm kapıları çalacaklarını ifade etti.



Sahada Antalya'nın her yerinde gönüllüler ordusu olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Çünkü Antalyalı hemşehrimiz de 24 Haziran seçiminin bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli, en kritik seçim olduğunu biliyor ve söylüyor. O nedenle bu tarihi seçim, Türkiye'nin iki asır ötesini belirleyecek. Bu seçim için tüm gönüllüler sokakta bizden daha çok çalışıyor." dedi.



Çavuşoğlu, 16 yıldır sorunların üstesinden gelirken milletten güç aldıklarını, en zor konuları bile müzakere ederken arkalarında büyük ümmetin olduğunu söyledi.



Türkiye'nin sorumluğunun sadece Antalya, Türkiye olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Sorumluluğumuz tüm dünya genelindedir. Bu seçimde her zamankinden daha fazla destek bekliyoruz. Tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını yaparak, burada vatandaşlarla sohbet etti.



Ardından Lara bölgesindeki Dünya Ahıska Türkleri Birliği Merkezi'nin (DATÜB) açılış törenine katılan Çavuşoğlu, burada Ahıska Türkleriyle sohbet etti, merkezi gezdi.



Çavuşoğlu, daha sonra, Muratpaşa Kent Meydanı'nda Ahıska Türkleriyle iftar programında bir araya geldi.