Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Biz zaten başından beri ateşkesin olması için diplomasilerimizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok liderle telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanımız hem Zelenski hem de Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil" açıklaması yaptı.