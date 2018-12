Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir siyasi çözüm için de belki de son bir fırsat penceresini açmış olduk, bunu değerlendirmemiz lazım. Sabaha doğru inşallah Cenevre'ye hareket edeceğiz, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları da gelecek, yarın Suriye için Anayasa Komisyonunun kurulmasını, inşallah kurulma kararını birlikte vereceğiz, müzakerelerini sürdürüyoruz Birleşmiş Milletlerle beraber. Tarihi bir gün olacak ve Suriye'de siyasi bir çözüm için önemli bir adımı atmış olacağız." dedi.



Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bölgenin ateş çemberi olduğunu, böyle bir süreçte Türk dış politikasını başarıyla yürütmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken belirttiği "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" anlayışıyla girişimci ve insani dış politika ile dünyanın her yerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak her geçen gün büyüyoruz. Bir taraftan dünyadaki misyon sayılarımız büyüyor, diğer taraftan Avrupa Birliği Bakanlığı ile bütünleşerek daha da güçleniyoruz. Bugün dünyada 242 misyon sayımız ile 5. sırada yer almaktayız. Latin Amerika'da bulunan 6 temsilciliği 17'ye, Afrika'daki 12 temsilciliği ise 42'ye yükselttik. Önümüzdeki günlerde Basra ve Musul başkonsolosluklarını da açacağız." diye konuştu.



Çavuşoğlu, ülkelerle ikili ilişkileri stratejik düzeye çıkarırken, ticaret başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.



Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın, esas görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin içinden geçtiği krizleri yönetebilmek için de kriz yönetimini iyi yapabilmek gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'nin kriz yönetiminde son derece başarılı olduğunun, herkesin arabuluculukta başvurduğu ülke haline geldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde yaşanan krizden sonra Ukrayna gemilerinin ve de personelinin bırakılması için herkes Cumhurbaşkanımızdan bir yardım bekliyor, Avrupalılar dahil ve bu konuda da tabii ki üzerimize düşeni yapıyoruz ama sadece bu krize yönelik kriz yönetimi yaparsak olmaz." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin uzun süredir yanı başında bir yangının olduğunu, Suriye'deki iç savaşın durdurulması için önlerine çıkan siyasi çözüm süreci fırsatını iyi değerlendirmek gerektiğini belirtti.



İdlib muhtırasıyla beraber felaketlerin önüne geçtiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ama Suriye'de bir siyasi çözüm için de belki de son bir fırsat penceresini açmış olduk, bunu değerlendirmemiz lazım. Bu gece görüşmelerimiz bittikten sonra, sabaha doğru inşallah Cenevre'ye hareket edeceğiz, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları da gelecek, yarın Suriye için Anayasa Komisyonunun kurulmasını, inşallah kurulma kararını birlikte vereceğiz, müzakerelerini sürdürüyoruz Birleşmiş Milletlerle beraber. Tarihi bir gün olacak ve Suriye'de siyasi bir çözüm için önemli bir adımı atmış olacağız. Suriye'de terörle mücadeleye de devam etmemiz gerekiyor çünkü YPG, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri halen sahada var ve bunlar bize de tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla sınırımızın ötesindeki bu terör örgütlerini de bertaraf etmek, bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.



Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Diğer taraftan, Milli Savunma Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz ve daha önce uyguladığımız Menbic yol haritasının başarılı bir şekilde uygulanması ve Fırat'ın doğusuna da bir an önce geçilmesi için ABD'yle görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve Menbiç yol haritasının da önümüzdeki günlerde tamamlanacağına inanıyoruz.



Ama bölgemizdeki sorun sadece Suriye değil, Yemen'deki ateşin ve Yemen'deki savaşın bitmesi için de çaba sarf ediyoruz. İnsani yardımlarımızı ulaştırıyoruz, Birleşmiş Milletlerin çabalarını destekliyoruz ve önümüzdeki günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak da Yemen konusunda yine bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aynı düşüncelerimiz ve çabalarımız Libya için de geçerlidir ve Libya'da da Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını destekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonu inşallah kalabalık bir heyetimizle Libya'ya hareket edeceğiz özel temsilcimiz Emrullah Bey'le beraber ve Libya'ya bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecek."



"BARIŞ İÇİN ARA BULUCULUK İNİSİYATİFİNDE FİNLANDİYA'YLA BERABER ÖNCÜ ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Balkanlarda, Kafkasya'da, diğer bölgelerde de gerginlik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sürekli her iki cumhurbaşkanını arıyor ve bu ülkeler arasında bir yumuşamanın sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Bosna Hersek'in, Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonu için de gece gündüz çalışıyoruz. Bu çabalarımızı Birleşmiş Milletler çatısı altında da, uluslararası örgütler nezdinde de kendine güvenen bir ülke olarak, itibarlı bir ülke olarak da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Ve şimdi, barış için ara buluculuk inisiyatifinde Finlandiya'yla beraber öncü ülke Türkiye'dir." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Birleşmiş Milletlerden sonra AGİT çatısı altında da bu girişimin eş başkanlığını Türkiye yapmaktadır ve bu barış için ara buluculuk inisiyatifini de yine İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesine taşıdık, buna çok önem veriyoruz. Bugün her zamankinden daha fazla medeniyetler arası ittifaka ihtiyacımız var ve İspanya'yla eş başkanlığını yaptığımız bu inisiyatifin de yeniden canlanması için geçtiğimiz günlerde New York'ta forum vardı ve yeni Genel Sekreter, daha doğrusu Yüksek Komiser, İspanya eski Dışişleri Bakanı Moratinos'la beraber, İspanya'yla beraber bunu canlandırıyoruz. Çünkü artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve İslam düşmanlığı gibi akımların önüne geçmezsek Avrupa'yı ve dünyayı felaketler bekliyor, bunu da söylemek isteriz."