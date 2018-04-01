Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile merkez Sur ilçesi tarihi İçkale Müze Kompleksi'ndeki valilik makamında görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün Diyarbakır'ın güvenlik ve huzur bakımından Türkiye'nin diğer şehirlerinden, Antalya'dan hiçbir farkının olmadığını gördüklerini söyledi.



Diyarbakır'a son 16 yılda yaptıkları hizmetlerin yanında son 2 yılda ilave yapılan hizmetleri de yerinde gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, kentte çok önem verdiklerini bildirdi.



Diyarbakır'ın her şeyden önce peygamberler ve sahabeler, Anadolu topraklarında gelmiş geçmiş birçok medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehir olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Dolaysıyla Diyarbakır ve insanı hizmetin de en iyisini hak ediyor ama huzuru barışı da herkesten daha fazla hak ediyor. İnşallah bunu yaptığımız hizmetlerle vatandaşlara yönelik yaptığımız çalışmalarla hep beraber sürdüreceğiz. Diyarbakır'da olmaktan çok mutluluk duydum." ifadesini kullandı.



200 MİLYON DOLARLIK YARDIMI DONDURMA TALİMATI



Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına verdiği Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Trump'ın aldığı kararın yerinde, hatta geç kalınmış bir karar olduğunu vurguladı.



Silah yardımı, maddi yardımın teröristlere değil Suriye'deki halklara verilmesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt'ün bulunduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Ama sadece Kürtler değil diğer halklar da var. Araplar, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne zorla göçe gönderilen çok insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şuan da DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman Suriye'deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz."Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddialarına yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Fransa'nın bu söylemi yalanladığını, sonra iki üç defa düzeltme yaptığını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Ne dediğini bilmeyen, ne yapacağını şaşıran adeta bir ülke ile karşı karşıyayız. Oysa Fransa Suriye'nin gerçeklerini diğer batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülke. Bugüne kadar da doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini bile söyleyemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi. Ve kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Ve Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığımız son görüşmede de şunu söyledik, 'uzaktan ahkam kesmeyin gelin Afrin'e birlikte yardım edelim. Yardımları birlikte ulaştıralım. Geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. Yani üç beş tane YPG/PKK'lıların sözüne bakmayın. Oradaki halklar ne diyor, onlara göre bakın' dedik.""Tel Rıfat'ta son durum ne" sorusuna da Çavuşoğlu, henüz daha Tel Rıfat'ın alınmadığını aktardı.Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Oradaki vatandaşlardan, Suriye vatandaşlarından, oradaki kardeşlerimizden de feryat yükseliyor. Yani YPG/PKK'dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye zaten DEAŞ olsun El Nusra olsun YPG/PKK tüm terör örgütlerinden temizlenmeden Suriye'ye huzur, istikrar ve güven gelmez. Dolaysıyla tüm şehirleri bu teröristlerden ve hepsinden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor."Valilik ziyaretinde AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir de yer aldı.