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Anadolu Ajansı'na (AA) ulaşan bir ihbar mektubunda, FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" darbeci Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığı öne sürüldü.



Habertürk TV'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iddiaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

''Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Değişik dedikodular çıkıyor, ABD'de olduğu da söyleniyor.



Yakalandıktan sonra Almanya'yla tabii ki anlaşmamız var. Eğer yakalanırsa iade talebi yapacağız. Almanya Adil Öksüz'ü vermezse, FETÖ'yü vermeyen ABD durumuna düşer. Almanya olsun, diğer ülkeler olsun darbe girişimcisi hainleri bize vermelidir.''

ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'DA MI?