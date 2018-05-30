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ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili Türkiye'den bir açıklama geldi.

Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu teslimatla ilgili bir endişesi olmadığını söyledi ve "Bu proje ile ilgili ön ödemeler yapıldı. Bu kapsamlı bir anlaşma. Sadece satın alma değil, ortak üretim de söz konusu" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi alınmasının teslimatla bir ilişkisi bulunmadığını da belirtti. Teslimatın yapılmaması durumunda hukuki bir sürecin başlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu canım sıkıldı, uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil" diye konuştu.

"İHTİYACIMIZI BAŞKA YERDEN KARŞILARIZ"

Şu ana kadar ABD yönetiminden F-35'lerin verilmeyeceğine yönelik bir baskı olmadığını söyleyen Bakan, uçakların verilmemesi durumunda ihtiyacın başka yerden karşılanacağını da ifade etti.



"ÜS KAPAMA İLİŞKİLERİN KOPMASIYLA KONUŞULABİLİR"

Çavuşoğlu, üslerin kapatılmasının ise ilişkilerin kopma noktasına gelmesiyle konuşulabileceğini kaydetti.

YPG MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLECEK

ABD ile Münbiç görüşmelerine de değinen Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile 4 Haziran'da yapacağı görüşmede bir yol haritasının belirlenebileceğini dile getirdi. Daha önceden varılan mutabakata göre YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi konusunda anlaşıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çekilme sırasında Türkiye buna nezaret edecek. Süreç bir takvime bağlı olarak işletilecek. Mutabakatta demografik yapı gözetilecek. Nerede hangi nüfus fazlaysa o şekilde bir yönetim biçimi oluşturulacak. Anlaşma sağlanması yüksek bir ihtimal. Mutabakata varılması durumunda 4 Haziran'da açıklanacak."



Anlaşmanın sağlanması durumunda modelin Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerde de uygulanabileceğini belirten Çavuşoğlu, gelişmenin Türk-ABD ilişkilerini olumlu etkileyebileceğini söyledi.



ABD-YPG ilişkisine ilişkin bir izlenimini de aktaran Çavuşoğlu, "ABD, YPG içindeki PKK ve Kandil bağlantılı unsurların çıkarılması konusunda bir çalışma içerisinde" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKELÇİ DÖNEBİLİR



Çavuşoğlu, istişareler için Ankara'ya çağırılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın 4 Haziran'daki görüşme sonrasında dönebileceğini de dile getirdi.